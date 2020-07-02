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Espreso.tvОбществоВ Украине ожидаются грозы и шквалы, - ГСЧС

В Украине ожидаются грозы и шквалы, - ГСЧС


фото: Укрінформ
В Украине 2 июля объявлено об ухудшении погодных условий, ожидаются грозы и шквалы

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

2 июля ночью в Приазовье и Крыму, а днем в западных областях ожидаются грозы. В отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

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