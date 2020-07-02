В США студенты устроили соревнование - кто первый заразится коронавирусом, то получает выигрыш

2 июля, 2020, 13:30

Студенты из города Тускалуса, штат Алабама, США, устроили конкурс - кто первым заразится COVID-19. Для этого они организовывали вечеринки

Городской советник Тускалусе Соня МакКинстри рассказала, что студенты устраивали "ковидные вечеринки" для развлечения, сообщает ABC News .

"Они сбрасывались деньгами. Кто первый заболевает - получает выигрыш. Они делают это специально", - отметила советник.

Организаторы приглашали на вечеринки людей, заболевших COVID-19, чтобы подхватить болезнь самостоятельно и заразить других людей. Что город планирует делать с такими соревнованиями - пока непонятно.

Напомним, сегодня в США был зафиксирован очередной антирекорд инфицирования коронавирусом - за сутки заболели более 50 тыс. человек.