В США студенты устроили соревнование - кто первый заразится коронавирусом, то получает выигрыш
Городской советник Тускалусе Соня МакКинстри рассказала, что студенты устраивали "ковидные вечеринки" для развлечения, сообщает ABC News .
"Они сбрасывались деньгами. Кто первый заболевает - получает выигрыш. Они делают это специально", - отметила советник.
Организаторы приглашали на вечеринки людей, заболевших COVID-19, чтобы подхватить болезнь самостоятельно и заразить других людей. Что город планирует делать с такими соревнованиями - пока непонятно.
Напомним, сегодня в США был зафиксирован очередной антирекорд инфицирования коронавирусом - за сутки заболели более 50 тыс. человек.
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