В семи областях Украины работают пункты весового контроля на дорогах, - Криклий
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Мы продолжаем принимать меры эффективного габаритно-весового контроля на дорогах Украины. Сейчас пункты ГВК работают в круглосуточном режиме уже в 7 областях. Инспекторы Укртрансбезопасности ежедневно нон-стоп проверяют тысячи грузовиков, - отметил Криклий.
Пункты ГВК работают в усиленном режиме в Мариуполе, Николаеве, Умани, Одессе, Киеве, Кропивницком и Херсоне.
По словам министра, за 1 июля инспекторы "Укртрансбезпекы" проверили 4 459 грузовиков, в результате чего было насчитано около 20 тысяч евро платы за проезд.
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