В Полтаве задержали женщину, которая 18 раз "минировала" здание в Киеве

2 июля, 2020, 12:54

Столичные оперативники задержали в Полтаве женщину, которая систематически "минировала" здание в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Правонарушительница посылала ложные сообщения в полицию из таксофона и с помощью мобильного телефона. В результате полицейские задокументировали 18 вызовов о "минировании" одного помещения. За содеянное женщине грозит до восьми лет тюремного заключения", - говорится в сообщении.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Мы выяснили, что к совершению правонарушения причастна жительница Киева, 1964 года рождения. Она осуществляла звонки через таксофон и с помощью мобильного телефона, а чтобы избежать ответственности, меняла номера мобильных телефонов и адреса таксофонов, из которых делала ложные вызовы. После каждого сообщение женщина сразу выезжала за пределы города", - сказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского управления Антон Кабиченко.

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