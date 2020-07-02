В Польше разыскивают пассажиров поезда, в котором ехал больной COVID-19
Об этом сообщает RMF FM.
Очевидцев, которые ехали с Бельско-Бялий в Гдыни, а 22 июня - в обратном направлении, просят обратиться в санэпидемстанцию.
Речь идет о шестом вагоне поезда №4520 и восьмом вагоне поезда 5420.
"У одного из пассажиров, который ехал этим поездом, подтвердили COVID-19. Поэтому просим всех пассажиров, которые ехали данными вагонами, обратиться к санитарные службы. Необходимо установить контакты зараженного человека", - отмечается в сообщении.
В Польше было зафиксировано на 1 июля 382 новых случая коронавирусной инфекции, 14 летальных случаев.
По последним данным, Польша находится на 40-м месте в мире по количеству больных COVID-19, инфицированы 34775 человек, 1477 умерли, выздоровели 21791 пациент.
Напомним, с 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.
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