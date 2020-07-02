В Польше разыскивают пассажиров поезда, в котором ехал больной COVID-19

2 июля, 2020, 10:18

Санитарный департамент Кракова ищет пассажиров вагона поезда Интерсити, в котором 19 июня и 22 июня ехал больной COVID-19

Об этом сообщает RMF FM.

Очевидцев, которые ехали с Бельско-Бялий в Гдыни, а 22 июня - в обратном направлении, просят обратиться в санэпидемстанцию.

Речь идет о шестом вагоне поезда №4520 и восьмом вагоне поезда 5420.

"У одного из пассажиров, который ехал этим поездом, подтвердили COVID-19. Поэтому просим всех пассажиров, которые ехали данными вагонами, обратиться к санитарные службы. Необходимо установить контакты зараженного человека", - отмечается в сообщении.

В Польше было зафиксировано на 1 июля 382 новых случая коронавирусной инфекции, 14 летальных случаев.

По последним данным, Польша находится на 40-м месте в мире по количеству больных COVID-19, инфицированы 34775 человек, 1477 умерли, выздоровели 21791 пациент.

Напомним, с 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.