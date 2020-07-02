В оккупированном Донецке работает мебельный магазин известного чешского бренда, - СМИ
Об этом центральный офис чешской фирмы сообщил посольству Украины в Чехии.
Также в ответе на обращение посольства в HANÁK NÁBYTEK отметили, что не знают, кто является владельцем мебельного салона в Донецке и каким образом туда попадает мебель компании, сообщили в посольстве в ответе на запрос телепроекта Радио Свобода "Донбасс Реалии".
"По нашей информации, такие же объяснения компания дала чешским контролирующим органам, ведущим соответствующую проверку по этому делу. Вся имеющаяся в посольства информация была направлена в соответствующие органы Украины для проверки и принятия возможных решений", - отметили в посольстве Украины.
В магазине, вероятно, работают чешские боевики, а в самой Чехии не скрывают работу своей торговой точки в Донецке
В то же время, по информации "Донбасс Реалии", мебельный салон под известным чешским брендом продолжает работать в Донецке.
Ранее на своем сайте компания HANÁK NÁBYTEK официально указывала магазин в Донецке как один из ее торговых пунктов в мире. Но по состоянию на сейчас соответствующая информация с сайта исчезла.
О работе магазина, продающего мебель компании HANÁK NÁBYTEK, в оккупированном Донецке стало известно после интервью чешских боевиков группировки "ДНР" в помещении салона. Аналитик чешского Института политики и общества Роман Маца предположил, что именно боевики могли организовать продажу продукции известного в мире бренда на неподконтрольной Украины территории.
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