В Одесской области разоблачили подполковника СБУ, который требовал $250 тыс. за неразглашение обстоятельств смерти нардепа
2 июля, 2020, 21:44
Правоохранители задержали группу из четырех человек во главе с заместителем руководителя одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в области, которые требовали взятку в $250 тисяч
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Преступная группировка в течение мая требовало от неназванного гражданина взятку за неразглашение сведений о смерти одного из народных депутатов, которые могут ему навредить.
"В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близким родственникам насилие", - говорится в сообщении.
Подполковнику СБУ сообщили о подозрении в вымогательстве, нанесшем имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса).
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