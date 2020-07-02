В Одесской области разоблачили подполковника СБУ, который требовал $250 тыс. за неразглашение обстоятельств смерти нардепа

2 июля, 2020, 21:44

Правоохранители задержали группу из четырех человек во главе с заместителем руководителя одного из отделов Управления Службы безопасности Украины в области, которые требовали взятку в $250 тисяч

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Преступная группировка в течение мая требовало от неназванного гражданина взятку за неразглашение сведений о смерти одного из народных депутатов, которые могут ему навредить.

"В случае отказа от предоставления средств, члены группировки угрожали потерпевшему применить к нему и его близким родственникам насилие", - говорится в сообщении.

Подполковнику СБУ сообщили о подозрении в вымогательстве, нанесшем имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса).