В МИД заявили, что резолюция СБ ООН о глобальном прекращении огня усилит давление на РФ
Такую уверенность выразил Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в выступлении на открытых дебатах Совбеза, текст которого получил Укринформ.
"Мы надеемся, что один известный неизбранный член Совета Безопасности ООН (Россия, - ред.) наконец начнет заниматься конкретными делами, а не разводить разговоры, и соответствующие положения Минских соглашений об установлении режима прекращения огня на Донбассе будут выполнены", - подчеркнул представитель Украины.
Кроме того, Кислица напомнил, что резолюция "содержит четкий и однозначный сигнал для сторон вооруженных конфликтов" по обеспечению немедленной "гуманитарной паузы"
При этом украинский дипломат подчеркнул, что России уже хватит "распылять силы на фальшивую заботу о тех, кто нуждается в помощи", а также продвигать "манипулятивные инициативы" для отмены санкций, введенных против РФ.
В этом контексте Кислица порекомендовал отказаться от авантюристической, экстремально националистической и агрессивной политики против других стран, дабы "устранить основную причину санкций, наложенных против России".
- Совет Безопасности ООН утвердил резолюцию, которая предусматривает немедленное прекращение огня во всех вооруженных конфликтах.
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