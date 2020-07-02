В Мексике 24 человека стали жертвами стрельбы в реабилитационном центре для наркозависимых

2 июля, 2020, 08:42

В мексиканском городе Ирапутаро в ходе нападения на центр реабилитации наркозависимых убили 24 человека

Об этом сообщает Reuters.

Мексиканская новостная сеть Milenio сообщила, что семь человек получили ранения в результате стрельбы на объекте в штате Гуанахуато, что стало вторым подобным нападением в Ирапутаро за последний месяц.

Отметим, 6 июня, 10 человек были убиты, когда боевики открыли огонь в реабилитационном центре в Irapuato. 1 июля нападение повторилось.

Штат Гуанахуато, крупный центр автомобилестроения, стал одной из главных горячих точек бандитского насилия в стране, которую президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал придушить.

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