В Мексике 24 человека стали жертвами стрельбы в реабилитационном центре для наркозависимых
2 июля, 2020, 08:42
В мексиканском городе Ирапутаро в ходе нападения на центр реабилитации наркозависимых убили 24 человека
Об этом сообщает Reuters.
Мексиканская новостная сеть Milenio сообщила, что семь человек получили ранения в результате стрельбы на объекте в штате Гуанахуато, что стало вторым подобным нападением в Ирапутаро за последний месяц.
Отметим, 6 июня, 10 человек были убиты, когда боевики открыли огонь в реабилитационном центре в Irapuato. 1 июля нападение повторилось.
Штат Гуанахуато, крупный центр автомобилестроения, стал одной из главных горячих точек бандитского насилия в стране, которую президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал придушить.
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