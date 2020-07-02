 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Мексике 24 человека стали жертвами стрельбы в реабилитационном центре для наркозависимых

В Мексике 24 человека стали жертвами стрельбы в реабилитационном центре для наркозависимых

В мексиканском городе Ирапутаро в ходе нападения на центр реабилитации наркозависимых убили 24 человека

Об этом сообщает Reuters.

Мексиканская новостная сеть Milenio сообщила, что семь человек получили ранения в результате стрельбы на объекте в штате Гуанахуато, что стало вторым подобным нападением в Ирапутаро за последний месяц.

Отметим, 6 июня, 10 человек были убиты, когда боевики открыли огонь в реабилитационном центре в Irapuato. 1 июля нападение повторилось.

Штат Гуанахуато, крупный центр автомобилестроения, стал одной из главных горячих точек бандитского насилия в стране, которую президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал придушить.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2020 четверг

1 июля, 2020 среда

больше новостей

2 июля, 2020 четверг

1 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать