В Кирилловке на Азовском море массовое отравление отдыхающих: большинство пострадавших - дети
Об этом сообщает Радио Свобода.
На одной из баз отдыха в Кирилловке Запорожской области произошло массовое отравление. За медицинской помощью обратились 14 отдыхающих, среди которых 11 - дети.
На месте инцидента работали правоохранители и представители санэпидконтроля, что взяли необходимые образцы для лабораторного исследования.
"На 9 часов утра было 14 госпитализированных. Всего пострадавших 14 человек. 11 детей. Жаловались на многократную рвоту, повышение температуры, боли в животе. У всех состояние средней тяжести. По клинике похоже на пищевую токсикоинфекцию, однако выводы пока рано делать" , - рассказал заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины Александр Мащак.
После осмотра медработниками пострадавших доставили в инфекционное отделение Якимовской районной больницы. Сейчас большинство из них отпустили домой.
Отмечается, что полиция открыла уголовное производство о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Также правоохранительные органы проводят проверку законности приема базой отдыха посетителей.
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