В Киеве три сервисных центра МВД закрыли на карантин, обнаружен COVID-19 у сотрудников

2 июля, 2020, 19:28

Три сервисных центра Министерства внутренних дел в Киеве закрыли из-за выявленного COVID-19 у сотрудников

Об этом сообщает главный сервисный центр МВД.

"Сервисные центры МВД №8045, №8049 (г. Киев, ул. Павла Усенко, 8), №8046 (Столичное шоссе, 104) закрыты из-за выявления заболевания COVID-19 у сотрудников", - говорится в сообщении.

Больных отправили на самоизоляцию под наблюдение врачей.

Граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.

"Но есть и хорошие новости! Сервисный центр МВД №8047 (г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) уже открыл двери для посетителей. Рады видеть вас в наших уютных заведениях", - добавили в ведомстве.

В МВД просят украинцев не забывать носить защитные маски и перчатки, тщательно мыть руки и соблюдать безопасную дистанцию.

Напомним, 16 июня в Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за обнаруженного коронавируса у сотрудников.

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