В Киеве три сервисных центра МВД закрыли на карантин, обнаружен COVID-19 у сотрудников
Об этом сообщает главный сервисный центр МВД.
"Сервисные центры МВД №8045, №8049 (г. Киев, ул. Павла Усенко, 8), №8046 (Столичное шоссе, 104) закрыты из-за выявления заболевания COVID-19 у сотрудников", - говорится в сообщении.
Больных отправили на самоизоляцию под наблюдение врачей.
Граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.
"Но есть и хорошие новости! Сервисный центр МВД №8047 (г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) уже открыл двери для посетителей. Рады видеть вас в наших уютных заведениях", - добавили в ведомстве.
В МВД просят украинцев не забывать носить защитные маски и перчатки, тщательно мыть руки и соблюдать безопасную дистанцию.
- Напомним, 16 июня в Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за обнаруженного коронавируса у сотрудников.
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