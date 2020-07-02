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Espreso.tvОбществоВ Кропивницком коронавирусом заболел чиновник городского совета

В Кропивницком коронавирусом заболел чиновник городского совета

В Кропивницком коронавирусом заболел чиновник городского совета. По данным местных СМИ, это секретарь городского совета Андрей Табалов

Об этом сообщает издание "Без купюр" со ссылкой на депутатов городского совета.

"В Кировоградском областном лабораторном центре, в которое наше издание обратилось за комментарием, отметили, что получили экстренное обращение от другой лаборатории относительно одного из должностных лиц городского совета, который заболел COVID-19. Однако его фамилию назвать не могут", - говорится в сообщении.

По словам и.о. директора областного лабораторного центра Надежды Оперчук, проводится эпидрасследование, поэтому точное количество работников городского совета, которые с ним контактировали, и должны пройти самоизоляцию, назвать не могут.

Также, по ее словам, пока те, кто контактировал с больным проходят ПЦР-тестирование. Списки контактных лиц отправлены в горсовет и к семейным врачам. У тех людей, которых уже успели обследовать, коронавируса не обнаружено.

Повторно проводится тестирование членов семьи должностного лица, которые сначала проходили тестирование в другой лаборатории.

Журналисты издания пытались дозвониться до Андрея Табалова, но его мобильный телефон находится вне досягаемости. В приемной чиновника в городском совете не берут трубку.

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