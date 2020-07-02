В Кропивницком коронавирусом заболел чиновник городского совета

Об этом сообщает издание "Без купюр" со ссылкой на депутатов городского совета.

"В Кировоградском областном лабораторном центре, в которое наше издание обратилось за комментарием, отметили, что получили экстренное обращение от другой лаборатории относительно одного из должностных лиц городского совета, который заболел COVID-19. Однако его фамилию назвать не могут", - говорится в сообщении.

По словам и.о. директора областного лабораторного центра Надежды Оперчук, проводится эпидрасследование, поэтому точное количество работников городского совета, которые с ним контактировали, и должны пройти самоизоляцию, назвать не могут.

Также, по ее словам, пока те, кто контактировал с больным проходят ПЦР-тестирование. Списки контактных лиц отправлены в горсовет и к семейным врачам. У тех людей, которых уже успели обследовать, коронавируса не обнаружено.

Повторно проводится тестирование членов семьи должностного лица, которые сначала проходили тестирование в другой лаборатории.

Журналисты издания пытались дозвониться до Андрея Табалова, но его мобильный телефон находится вне досягаемости. В приемной чиновника в городском совете не берут трубку.

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