В Кропивницком коронавирусом заболел чиновник городского совета
Об этом сообщает издание "Без купюр" со ссылкой на депутатов городского совета.
По словам и.о. директора областного лабораторного центра Надежды Оперчук, проводится эпидрасследование, поэтому точное количество работников городского совета, которые с ним контактировали, и должны пройти самоизоляцию, назвать не могут.
Также, по ее словам, пока те, кто контактировал с больным проходят ПЦР-тестирование. Списки контактных лиц отправлены в горсовет и к семейным врачам. У тех людей, которых уже успели обследовать, коронавируса не обнаружено.
Повторно проводится тестирование членов семьи должностного лица, которые сначала проходили тестирование в другой лаборатории.
Журналисты издания пытались дозвониться до Андрея Табалова, но его мобильный телефон находится вне досягаемости. В приемной чиновника в городском совете не берут трубку.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи