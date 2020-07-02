В КГГА назвали дату открытия столичных театров
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
12 июля первыми сыграть спектакль планируют артисты театра "Актер", зрителям покажут "Приятную неожиданность".
Как отмечается, театральный сезон начнется пятью премьерами, которые подготовили Киевский академический театр кукол на левом берегу Днепра, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский камерный театр "Дивный замок", театр "Романс" и Киевский академический театр кукол.
По словам директора Департамента культуры Дианы Поповой, прежде всего в театрах покажут спектакли, которые были отменены из-за начала пандемии COVID-19.
"Мы со всей ответственностью подходим к возобновлению их работы. Соблюдение социальной дистанции в залах - не шутка, зрители действительно должны сидеть на расстоянии друг от друга. Некоторые театры отменят антракты, чтобы минимизировать общение людей и их скопление, будут измерять температуру актерам и посетителям. Наличие масочного режима и установка санитайзеров даже не обсуждаются - это уже является нормой", - отметила Попова.
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи