В КГГА назвали дату открытия столичных театров

2 июля, 2020, 18:08

Киевские театры в июле начинают новый сезон

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

12 июля первыми сыграть спектакль планируют артисты театра "Актер", зрителям покажут "Приятную неожиданность".

Как отмечается, театральный сезон начнется пятью премьерами, которые подготовили Киевский академический театр кукол на левом берегу Днепра, Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества, Киевский камерный театр "Дивный замок", театр "Романс" и Киевский академический театр кукол.

По словам директора Департамента культуры Дианы Поповой, прежде всего в театрах покажут спектакли, которые были отменены из-за начала пандемии COVID-19.

"Мы со всей ответственностью подходим к возобновлению их работы. Соблюдение социальной дистанции в залах - не шутка, зрители действительно должны сидеть на расстоянии друг от друга. Некоторые театры отменят антракты, чтобы минимизировать общение людей и их скопление, будут измерять температуру актерам и посетителям. Наличие масочного режима и установка санитайзеров даже не обсуждаются - это уже является нормой", - отметила Попова.