В ЕС призвали РФ расследовать нарушения во время голосования за поправки в Конституцию

2 июля, 2020, 18:57

Европейский союз призвал Россию расследовать все сообщения о нарушениях во время голосования по поправкам в Конституцию страны

Об этом заявил представитель ЕС Петро Стано, передает Радио Свобода .

Европейский союз призвал РФ расследовать нарушения во время голосования по поправкам в Конституцию страны. Среди них - обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему остаться у власти до 2036 года.

В России же заявили, что принятие пакета из более 200 поправок почти 78% голосов является "триумфальным референдумом доверия президенту Владимиру Путину".

Отмечается, что сообщения о нарушениях на некоторых избирательных участках и запугиваниях активистов и журналистов, которые следили за голосованием, побудили ЕС призвать к немедленному расследованию.

"Нам известны сообщения о нарушениях во время голосования, в частности давлении на избирателей, двойном голосовании, нарушении тайны голосования и полицейском насилии в отношении журналиста, который присутствовал на участки для наблюдения", - заявил Стано.

По словам Стано, ЕС ожидает, что эти сообщения будут должным образом расследованы, поскольку это серьезные обвинения.

Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Напомним, в Европейский Союз заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb