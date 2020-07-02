В ЕС призвали РФ расследовать нарушения во время голосования за поправки в Конституцию
Об этом заявил представитель ЕС Петро Стано, передает Радио Свобода .
Европейский союз призвал РФ расследовать нарушения во время голосования по поправкам в Конституцию страны. Среди них - обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволит ему остаться у власти до 2036 года.
В России же заявили, что принятие пакета из более 200 поправок почти 78% голосов является "триумфальным референдумом доверия президенту Владимиру Путину".
Отмечается, что сообщения о нарушениях на некоторых избирательных участках и запугиваниях активистов и журналистов, которые следили за голосованием, побудили ЕС призвать к немедленному расследованию.
"Нам известны сообщения о нарушениях во время голосования, в частности давлении на избирателей, двойном голосовании, нарушении тайны голосования и полицейском насилии в отношении журналиста, который присутствовал на участки для наблюдения", - заявил Стано.
По словам Стано, ЕС ожидает, что эти сообщения будут должным образом расследованы, поскольку это серьезные обвинения.
Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- Напомним, в Европейский Союз заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.
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