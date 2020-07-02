В Бердянске СБУ разоблачила российскую ботоферму на более чем 500 аккаунтов
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности Украины блокировала в Бердянске деятельность ботофермы, которая входила в разветвленную межрегиональную сеть, управляемую из России, для дискредитации украинской власти", - говорится в сообщении.
Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.
"Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информационные "вбросы", которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.
В ходе проведения обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.
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