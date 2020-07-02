Усик назвал самого сложного соперника в карьере

2 июля, 2020, 14:47

Украинский боксер Александр Усик заявил, что самым сложным в его карьере был бой против латыша Майриса Бриедиса

Об этом сообщает klitschko-brothers .

По словам Усика, самым сложным для него получился полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии против Майриса Бриедиса в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), в котором он одержал победу по очкам.

"Подготовка к бою против Бриедиса вышла смазанной. Я пару раз болел, были проблемы внутри лагеря. Это все накладывалось, и вот получился такой Александр Усик. Но на небесах не все просто так: благодаря этому бою мы сделали вывод, каким я буду в финале. Физические кондиции у меня вообще были замечательные, несмотря на то, что пару раз лагерь останавливался из-за моей болезни, а вот тактика очень хромала. Мы сидели с Ломаченко, разговаривали, и он сказал: "Слушай, если бы подняли руку Бриедису, может быть, я бы даже не удивился ". Но когда Василий пересмотрел поединок, то заявил: "Да нет, какой Бриедис?", - рассказал Усик.

Усик в итоге стал победителем WBSS и получил звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 1 июля Александр Усик отобрал у американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера вторую позицию в рейтинге WBA.

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