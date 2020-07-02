Украинский "Халк" нокаутировал соперника в первом раунде. ВИДЕО
2 июля, 2020, 09:10
Украинский тяжеловес Игорь Шевадзуцкий по прозвищу "Халк" нокаутировал соотечественника Игоря Пилипенко в первом раунде
Об этом сообщает Xsport .
Во время вечера бокса в Киеве 1 июля, Шевадзуцкий, который вышел на бой с весом 133 кг, нанес 47-летнему сопернику 50-е поражение в карьере.
Пилипенко на старте поединка активно двигался и легко бежал от оппонента. Однако Шевадзуцкий смог поразить ветерана ударом, который после второго попадания упал. Пилипенко хотел продолжить бой, но его команда выбросила полотенце.
Игорь Шевадзуцкий получил 4-ю победу среди профессионалов. У Пилипенко, кроме 50 поражений, в активе 5 побед и 2 ничьих.
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