Украинский "Халк" нокаутировал соперника в первом раунде. ВИДЕО

2 июля, 2020, 09:10

Украинский тяжеловес Игорь Шевадзуцкий по прозвищу "Халк" нокаутировал соотечественника Игоря Пилипенко в первом раунде

Об этом сообщает Xsport .

Во время вечера бокса в Киеве 1 июля, Шевадзуцкий, который вышел на бой с весом 133 кг, нанес 47-летнему сопернику 50-е поражение в карьере.

Пилипенко на старте поединка активно двигался и легко бежал от оппонента. Однако Шевадзуцкий смог поразить ветерана ударом, который после второго попадания упал. Пилипенко хотел продолжить бой, но его команда выбросила полотенце.

Игорь Шевадзуцкий получил 4-ю победу среди профессионалов. У Пилипенко, кроме 50 поражений, в активе 5 побед и 2 ничьих.

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