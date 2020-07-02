Украинскому боксеру обещают большие проблемы в бою с чемпионом
Об этом сообщает Boxingscene.
По словам Реджиса Прогрейса, лучшие времена Виктор Постол остались позади, поэтому американец прогнозирует, что украинец потерпит первое досрочное поражение в поединке против чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг ) Хосе Рамиреса.
"Он постарел. Думаю, Рамирес будет первым, кто победит его досрочно. Если же Постол поймал вторую молодость, то у Хосе могут быть проблемы из-за того, что соперник высокий и умеет работать на дистанции. А еще у него хороший, четкий удар справа. А если состарился, то Рамирес его забьет. С этим его постоянным прессингом он, вероятно, просто переедет Постола. На самом деле, не думаю, что Рамиресу будет трудно это сделать", - сказал Прогрейс.
Бой Рамиреса против Постола должен состояться в августе в США.
- Напомним, 1 апреля бой Виктор Постол против Хосе Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO во второй раз перенесли из-за пандемии коронавируса.
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