 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУбийство бывшего сельского головы на Львовщине: подозреваемых взяли под стражу

Убийство бывшего сельского головы на Львовщине: подозреваемых взяли под стражу

Двум львовянам в возрасте 26 и 29 лет избрали меры пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без внесения залога, сообщили в полиции Львовщины

Отметим, сообщение о разбойном нападении на дом в селе Миклашев Пустомытовского района поступило в полицию 21 июня. Как установили правоохранители, около двух часов ночи в дом, где проживали 62-летний мужчина и его 56-летняя жена, ворвались злоумышленники в масках. Они связали и жестоко избили хозяев, забрали деньги и ювелирные изделия, после чего скрылись. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, его жена получила телесные повреждения.

Сотрудники отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по п.6 п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

30 июня подозреваемых задержали. По ходатайству следователей суд избрал задержанным меры пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без внесения залога.

Напомним, за последние полгода это уже не первое резонансное разбойное нападение на Львовщине. Так, 10 июня в селе Солонка, что под Львовом, неизвестные ночью проникли во двор гендиректора телеканала НТА Романа Любицкого. Затем разбили авто и похитили вещи из него. В доме на то время были жена и дети Романа Любицкого. Жена услышала странные звуки, вышла на балкон, чем и отпугнула злоумышленников. К счастью, никто не пострадал.

Перед тем, 4 июня, группа неизвестных напала на частный дом гендиректора медиахолдинга ТРК Люкс Романа Андрейко во Львове. Грабителям удалось проникнуть в дом. Они силой пытались выпытать у жены Романа Андрейко о деньгах, однако женщина смогла вызвать полицию. Сам Роман Андрейко в момент нападения находился в Киеве.

Причины этих нападений до сих пор остаются загадкой.

Кроме того, 9 июня на Сыхове группа из четырех человек напала на валютчика и пыталась забрать у него сумку с 4,5 млн гривен. Мужчины использовали баллончик со слезоточивым газом. Правоохранители задержали нападавших сразу после совершения преступления.

Подобный случай произошел в конце апреля в центре Львова. 22 апреля грабители в балаклавах напали на 49-летнего валютчика в многоэтажке. Мужчина скончался на месте происшествия. Всех четырех нападающих уже задержали.

А в январе громкое дело произошло в Радехове. 22 января вечером злоумышленники в масках напали на дом руководителя местного лесхоза Степана Данькевича. Нападавшие пытали членов семьи и похитили несколько тысяч гривен и 500 долларов. Жена лесника от пыток умерла. Сам лесник получил многочисленные травмы. Несовершеннолетние дети не пострадали, но получили сильный испуг.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

2 июля, 2020 четверг

1 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать