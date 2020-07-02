Убийство бывшего сельского головы на Львовщине: подозреваемых взяли под стражу

2 июля, 2020, 13:16

Двум львовянам в возрасте 26 и 29 лет избрали меры пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без внесения залога, сообщили в полиции Львовщины

Отметим, сообщение о разбойном нападении на дом в селе Миклашев Пустомытовского района поступило в полицию 21 июня. Как установили правоохранители, около двух часов ночи в дом, где проживали 62-летний мужчина и его 56-летняя жена, ворвались злоумышленники в масках. Они связали и жестоко избили хозяев, забрали деньги и ювелирные изделия, после чего скрылись. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, его жена получила телесные повреждения.

Сотрудники отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следственного управления полиции Львовщины открыли уголовное производство по п.6 п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

30 июня подозреваемых задержали. По ходатайству следователей суд избрал задержанным меры пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток без внесения залога.

Напомним, за последние полгода это уже не первое резонансное разбойное нападение на Львовщине. Так, 10 июня в селе Солонка, что под Львовом, неизвестные ночью проникли во двор гендиректора телеканала НТА Романа Любицкого. Затем разбили авто и похитили вещи из него. В доме на то время были жена и дети Романа Любицкого. Жена услышала странные звуки, вышла на балкон, чем и отпугнула злоумышленников. К счастью, никто не пострадал.

Перед тем, 4 июня, группа неизвестных напала на частный дом гендиректора медиахолдинга ТРК Люкс Романа Андрейко во Львове. Грабителям удалось проникнуть в дом. Они силой пытались выпытать у жены Романа Андрейко о деньгах, однако женщина смогла вызвать полицию. Сам Роман Андрейко в момент нападения находился в Киеве.

Причины этих нападений до сих пор остаются загадкой.

Кроме того, 9 июня на Сыхове группа из четырех человек напала на валютчика и пыталась забрать у него сумку с 4,5 млн гривен. Мужчины использовали баллончик со слезоточивым газом. Правоохранители задержали нападавших сразу после совершения преступления.

Подобный случай произошел в конце апреля в центре Львова. 22 апреля грабители в балаклавах напали на 49-летнего валютчика в многоэтажке. Мужчина скончался на месте происшествия. Всех четырех нападающих уже задержали.

А в январе громкое дело произошло в Радехове. 22 января вечером злоумышленники в масках напали на дом руководителя местного лесхоза Степана Данькевича. Нападавшие пытали членов семьи и похитили несколько тысяч гривен и 500 долларов. Жена лесника от пыток умерла. Сам лесник получил многочисленные травмы. Несовершеннолетние дети не пострадали, но получили сильный испуг.