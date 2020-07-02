У мэра Коломыи и его заместителя подтвердили СOVID-19
2 июля, 2020, 21:09
Мэр города Коломыя Ивано-Франковской области Игорь Слюзар заявил, что заболел СOVID-19
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее", - написал он.
По его словам, у одного из заместителей городского головы также вирус.
"Мы с семьями идем на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдет тестирование", - написал он.
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