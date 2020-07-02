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Espreso.tvОбществоУ мэра Коломыи и его заместителя подтвердили СOVID-19

У мэра Коломыи и его заместителя подтвердили СOVID-19


фото: pravda.if.ua
Мэр города Коломыя Ивано-Франковской области Игорь Слюзар заявил, что заболел СOVID-19

Об этом он написал в Facebook.

"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее", - написал он.

По его словам, у одного из заместителей городского головы также вирус.

"Мы с семьями идем на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдет тестирование", - написал он.

 

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