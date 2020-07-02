Суд изменил меру пресечения журналисту Муравицкому по делу о госизмене

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Королевского райсуда.

"Изменено постановление от 1 февраля 2020 года постановлением, которым Муравицкому Василию Александровичу изменена мера пресечения с домашнего ареста на личное обязательство", - сказали в пресс-службе.

Суд принял решение на своем заседании 1 июля, а его действие продлится до 29 августа.

Журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Он с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ. По действующему законодательству Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, сначала подозреваемый находился под стражей. 27 июня 2018 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, а 29 ноября 2019 года - на ночной домашний арест .

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