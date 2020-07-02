Суд изменил меру пресечения журналисту Муравицкому по делу о госизмене
Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Королевского райсуда.
"Изменено постановление от 1 февраля 2020 года постановлением, которым Муравицкому Василию Александровичу изменена мера пресечения с домашнего ареста на личное обязательство", - сказали в пресс-службе.
Суд принял решение на своем заседании 1 июля, а его действие продлится до 29 августа.
Журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Он с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ. По действующему законодательству Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.
- Напомним, сначала подозреваемый находился под стражей. 27 июня 2018 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, а 29 ноября 2019 года - на ночной домашний арест .
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