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Espreso.tvОбществоСуд изменил меру пресечения журналисту Муравицкому по делу о госизмене

Суд изменил меру пресечения журналисту Муравицкому по делу о госизмене

Королевский районный суд Житомира изменил меру пресечения подозреваемому в государственной измене журналисту Василию Муравицкому из домашнего ареста на личное обязательство

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе Королевского райсуда.

"Изменено постановление от 1 февраля 2020 года постановлением, которым Муравицкому Василию Александровичу изменена мера пресечения с домашнего ареста на личное обязательство", - сказали в пресс-службе.

Суд принял решение на своем заседании 1 июля, а его действие продлится до 29 августа.

Журналиста Василия Муравицкого, которого подозревают в государственной измене, арестовали в августе 2017 года. Он с 2014 года активно публиковал антиукраинские материалы и комментировал события в Украине для российских СМИ. По действующему законодательству Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы.

  • Напомним, сначала подозреваемый находился под стражей. 27 июня 2018 года суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, а 29 ноября 2019 года - на ночной домашний арест .

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