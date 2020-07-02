Штраф за отсутствие маски в общественных местах может составлять от 170 до 255 грн, - Степанов

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 июля, передает Еспресо.TV.

"Вчера на заседании правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неносение масок. Предусматриваются штрафы как для физических лиц, так и для юридических лиц. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 170 до 255 грн. Для владельцев заведений питания, спортивных учреждений или магазинов - если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях - штраф будет составлять от 3400 грн до 5100 грн " , - сказал Степанов.

Он отметил, что законопроект будет передан в Верховную Раду.

"Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат. И он будет принят - и станет соответственно закону", - сказал министр здравоохранения.

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