Шесть зданий Львова внесли в Государственный реестр недвижимых памятников

2 июля, 2020, 16:45

Еще шесть львовских домов Министерство культуры Украины сейчас внесло в Государственный реестр недвижимых памятников

Речь идет о домах конца XIX - начала XX веков, сообщает корреспондент Еспресо.TV из Львова:

ул. Грабовского, 6-а. Жилой дом 1936 года (уже является памятником архитектуры местного значения);

ул. Костя Левицкого, 23. Вилла, построенная в 1888 году по проекту архитектора Владислава Годовского;

ул. Кучера, 15. Жилой дом 1910 года;

ул. Магазиновая, 3. Жилой дом, который появился в 1906 году по проекту архитектора Бруно Бауэра в стиле сецессии;

ул. Мучная, 50 Вилла, построенная в 1930-х годах;

ул. Тарнавского, 35. Вилла, построенная в начале XX века. Является памятником архитектуры местного значения.

"Конечно, это хорошо, что еще шесть львовских объектов будут защищены законом. По крайней мере, должны быть защищены. Но если учесть что, например, по Львовской области памятников где-то около восьми с половиной тысяч, а в реестр внесены может, семь-восемь десятков, то становится грустно. Потому что такими темпами мы эти все памятники в реестр не внесем никогда. Они просто, не будучи защищенными действующим законодательством, банально пропадут. Когда в советские времена чиновники отчитывались - мол, ответили на такое-то количество писем или ходатайств. Иначе говоря, результат труда оценивался в бумагообороте. Местная эйфория вокруг того, что еще шесть львовских домов теперь в Государственном реестре недвижимых памятников Украины очень мне те старые времена напоминает", - прокомментировал событие для Еспресо председатель Львовской областной организации украинского общества охраны памятников истории и культуры Андрей Салюк.

По его словам, в действующем законодательстве четко прописано, как вносить памятники в реестр.

"На самом деле есть закон Украины "Об охране культурного наследия", где четко прописано, как вносить памятники в реестр. И это не так уж трудно. К тому же полная паспортизация всех памятников в соответствии с Законом должна была состояться еще лет десять назад. Поскольку этого не случилось, просто теперь надо целенаправленно работать в этом направлении. И речь не о том, что требует громких аплодисментов при каждом удобном случае, а о ежедневной рутинной работе чиновников, которая просто должна быть", - добавил Салюк.