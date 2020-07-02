СБУ разоблачила налоговую схему, наносившую ущерб на 2 млрд грн ежемесячно

2 июля, 2020, 22:57

В Службе безопасности заявили о блокировании налоговой схемы, наносившей государству 2 млрд грн убытков ежемесячно

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следователей, в 2019-2020 годах должностные лица Государственной фискальной службы (а потом налоговой службы) незаконно формировали налоговые кредиты по НДС.

Провели более 120 обысков, во время которых изъяли документы, компьютеры, флешки и печати около 60 предприятий, вовлеченных в схему. Силовики изъяли 1,5 млн грн наличными и добились ареста 100 млн грн на банковских счетах. В системе электронного администрирования НДС заблокировано 587 млн грн

В уголовном деле фигурирует один из бывших руководителей департамента IT Государственной налоговой службы (ч. 2 ст. 361 УК) и основатель трех предприятий, вовлеченных в схему (ч. 2 ст. 205-1 УК).