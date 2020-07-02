Самовыдвижение только в громадах до 10 тыс. избирателей: комитет Рады рекомендует изменения в избирательный кодекс

2 июля, 2020, 19:42

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ввести партийную систему на местных выборах для всех населенных пунктов от 10 тыс. жителей

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский в Facebook.

"Решение комитета: самовыдвижение в громадах до 10 тыс. (населения, - ред.) Было 90 тыс. Палкой загнали в партии. Меняем правила за 120 дней до выборов", - отметил он.

Депутат отметил, что согласно действующему избирательному кодексу, на местных выборах могут баллотироваться самовыдвиженцы в населенных пунктах до 90 тыс. избирателей.

Впоследствии он отметил, что комитет рекомендовал снизить залог для партий на выборах в 9 раз.

В общественной сети ОПОРА заявили, что рекомендованная комитетом поправка в Избирательный кодекс по уменьшению порога для самовыдвиженцев до 10 тыс. избирателей нарушает международные нормы.

"К сожалению, к экспертам здесь не прислушались и приняли решение, которое нарушает международные стандарты и имеет признаки препятствования реализации пассивного избирательного права", - заявила координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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