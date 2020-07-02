С начала карантина доля людей, считающих себя богатыми, снизилась до 12%, - КМИС

2 июля, 2020, 12:16

Таким образом, за исследуемый период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом пока нет перехода к абсолютной бедности

Об этом говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

"Если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (ответы 4-5, могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20.5% респондентов, то в начале июня - уже 12% ", - говорится в сообщении.

В то же время, согласно исследованию, доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могу несколько откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) выросла с 30% до 36%. Доля украинцев с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду трудно) выросла с 34% до 37%.

В то же время, отмечается, что уровень абсолютной бедности - тех, кому не хватает денег на еду - практически не изменился - 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня.

"Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности", - подытожили в КМИС.