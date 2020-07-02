 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия заставляла украинских политзаключенных голосовать за поправки в Конституцию, - Денисова

Россия заставляла украинских политзаключенных голосовать за поправки в Конституцию, - Денисова


фото: facebook.com/denisovaombudsman
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что украинцев, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляли голосовать за поправки в конституцию страны-оккупанта

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене - осуществляется психологическое давление ", - написала омбудсмен.

Денисова также призвала представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы "заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права" и остановить репрессии против граждан Украины, которые стали жертвами оккупации.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать