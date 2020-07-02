Россия заставляла украинских политзаключенных голосовать за поправки в Конституцию, - Денисова
2 июля, 2020, 20:02
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что украинцев, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляли голосовать за поправки в конституцию страны-оккупанта
Об этом Денисова сообщила в Facebook.
"Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене - осуществляется психологическое давление ", - написала омбудсмен.
Денисова также призвала представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы "заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права" и остановить репрессии против граждан Украины, которые стали жертвами оккупации.
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи