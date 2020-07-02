Россия заставляла украинских политзаключенных голосовать за поправки в Конституцию, - Денисова

2 июля, 2020, 20:02

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что украинцев, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляли голосовать за поправки в конституцию страны-оккупанта

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. Над теми, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене - осуществляется психологическое давление ", - написала омбудсмен.

Денисова также призвала представителей международных правозащитных организаций применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы "заставить страну-агрессора соблюдать нормы международного гуманитарного права" и остановить репрессии против граждан Украины, которые стали жертвами оккупации.