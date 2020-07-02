Резников: РФ ежегодно тратит около $5 млрд на оккупированные территории Крыма и Донбасса

2 июля, 2020, 17:06

Россия из государственного бюджета ежегодно выделяет на содержание оккупированных территорий Донбасса и Крыма около $5 млрд, из них на войну $3,5 млрд

Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Укринформ.

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это $1 млрд 300 тыс. в год на гражданские дела, и по нашей информации до $3,7 млрд в год на войну и на военные вопросы. В среднем $5 млрд в год ", - отметил Резников.

Министр подчеркнул, что финансирование осуществляется различными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие аннексированные/оккупированные территории.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb