Рейтинг партий: "Слугу народа" готовы поддержать почти 30% украинцев, - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
"Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 15,3%, "Европейская солидарность" - 13, 6%, "Батькивщина" - 10,7%. "Сила и честь" и партию Шария - по 3,7%, Радикальная партия - 3,5%, "Голос" - 3%, "Свобода" - 2,5% , "Украинская стратегия" - 2,2% ", - говорится в опросе.
Около 20% не определились с партийными предпочтениями.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 24-28 июня 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
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