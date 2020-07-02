"Стилизованный под тюрьму": Малюська предложил превратить Лукьяновское СИЗО в отель

2 июля, 2020, 15:54

Министр юстиции Денис Малюська предложил сделать ремонт в Лукьяновском следственном изоляторе и превратить его в отель, стилизованный под тюрьму

Об этом он заявил в комментарии журналистам в четверг, 2 июля, сообщает Укринформ.

"Мы частично разгрузим Лукьяновское СИЗО, сделаем на Бориспольской трассе также Киевский следственный изолятор. Но инвестиционной привлекательности здания XIX века особо не представляют, в том смысле, что это исторические достопримечательности. Их нельзя снести, построить новые здания, комплексы, офисные сооружения и тому подобное. Единственный вариант, который я вижу, но опять же, с бизнесом он не просчитан, это отель. Например, отель, который мог бы быть стилизован под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", - сказал Малюська.

Министр отметил, что в Лукьяновском СИЗО содержали много исторических фигур.

"Но речь об исторических фигурах. Они все здесь были. Максим Рыльский, Грушевский, Винниченко... Многие. В конце концов, это большой красивый исторический объект. Сложно найти документы, чтобы можно было отследить, кто, где, в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это вообще будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, находился известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", - подчеркнул Малюська .

Министр отметил, что потенциально туристический объект может быть неплохой, но, опять же, для этого надо построить на замену инфраструктуру, вывезти людей и сделать большой ремонт.

"Скорее всего, конечно, что это не Минюст будет делать отель, но потенциально история, возможно, вполне приличная как для бизнес-проекта", - добавил малюська.

Министр юстиции отметил, что следственные изоляторы будут выведены за пределы центров городов.

"Это будет реализовано... Мы сейчас ожидаем принятия закона, который позволит нам продавать наши тюрьмы и получать 70% доходов, оставлять себе на новое строительство. Собственно, как часть этого этапа, мы продадим какие-то замороженные тюрьмы, получим первые средства, начнем строить следственные изоляторы за пределами города или в промзоне, освободим СИЗО в центре города и будем продавать его. То есть это многолетний проект. Мы повыводим следственные изоляторы из центров городов практически везде, но продлится это минимум лет 10", - сообщил Малюська.

Напомним, в следственных изоляторах Украины заработали платные камеры с улучшенными условиями.

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