"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: отставка Смолия, политические преследования и рейтинги Зеленского
2 июля, 2020, 17:01
Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо
Прямой эфир начнется сегодня в 21:15.
Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности отставку председателя Нацбанка Украины Якова Смолия, суд над пятым президентом Петром Порошенко, политические преследования оппозиции, усиление карантина в некоторых городах Украины и падение рейтингов доверия к президенту Владимиру Зеленскому.
К разговору присоединятся:
- Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция "Слуга народа";
- Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";
- Анна Скороход, народный депутат, внефракционный;
- Кира Рудык, народный депутат, фракция "Голос";
- Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина";
- Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный.
Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.
Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53.
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