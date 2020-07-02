"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: отставка Смолия, политические преследования и рейтинги Зеленского

2 июля, 2020, 17:01

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо

Прямой эфир начнется сегодня в 21:15.

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности отставку председателя Нацбанка Украины Якова Смолия, суд над пятым президентом Петром Порошенко, политические преследования оппозиции, усиление карантина в некоторых городах Украины и падение рейтингов доверия к президенту Владимиру Зеленскому.

К разговору присоединятся:

Марьяна Безуглая, народный депутат, фракция "Слуга народа";

Владимир Арьев, народный депутат, фракция "Европейская солидарность";

Анна Скороход, народный депутат, внефракционный;

Кира Рудык, народный депутат, фракция "Голос";

Вадим Ивченко, народный депутат, фракция "Батькивщина";

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный.

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портников.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53.