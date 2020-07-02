"Очень нужна поддержка": директор "Украинского дома" заявила о нехватке финансирования

2 июля, 2020, 22:33

В государственном предприятии "Национальный центр "Украинский дом" сообщили, что оказались в сложной финансовой ситуации

Об этом сообщила директор Ольга Виеру в Facebook.

"Украинский Дом сегодня оказался в сложной ситуации и очень нуждается в поддержке. Нам очень-очень нужна поддержка каждого из вас. Действующая хозрасчетная форма деятельности на ближайший год-два, а возможно и в дальнейшем, в условиях ограничений, для нас стала совершенно нереалистичной, нужны быстрые изменения и получение бюджетного финансирования, а законодательно определенных путей решения проблемы не существует", - написала она.

По словам директора, в этой ситуации необходимы оперативные и нестандартные решения. Свою помощь уже пообещали в Государственном управлении делами, Офисе президента, Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной политики и Министерстве культуры и информационной политики.

Виеру говорит, что до сих пор ситуация не решена. Министерство финансов после рассмотрения их обращений дало стандартные рекомендации, которые директор назвала "неприемлемыми для организации".

"Уже месяц наш коллектив не получает никакой зарплаты, а до этого два месяца большинство сотрудников были в простое и получали по 2-3 тысячи гривен, и это те люди, которые проработали в УД по десять-двадцать и даже тридцать лет, но были низкооплачиваемыми и не имели сбережений", - добавила она.

Она также рассказала, что предприятие уже:

разработало антикризисный пошаговый план действий и коммуникационную стратегию;

проанализировало и зафиксировало все возможные пути потенциальных финансовых поступлений и работает над ними;

пригласило к сотрудничеству всех возможных заказчиков услуг и партнеров;

открыло летнюю площадку для работы кафе и безопасного проведения различных мероприятий на прилегающей территории - от деловых и культурно-образовательных до спортивно-игровых событий и семейного отдыха;

создало новый ресторан, который предлагает современную украинскую кухню;

разработало и активно работает над разветвленной онлайн-платформой (онлайн выставки "У нас все дома" и "Культобъект", проекты "Искренне. Истории о ..." и "Чисто: информационная противодействие COVID-19");

поддержало ряд международных партнерских проектов - выставка Степана Рябченко Strange Time и проект Алисы Кисин Children of Vision;

продолжило работу над запланированными программами - культурных инициатив, выставочными, образовательными, молодежными и диалоговыми проэктам.