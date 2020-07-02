"Негативный сигнал для инвесторов" Европейская Бизнес Ассоциация взволнована ситуацией вокруг НБУ

2 июля, 2020, 16:52

Европейская Бизнес Ассоциация заявила об обеспокоенности заявлением главы НБУ Якова Смолия об отставке из-за политического давления на регулятор

Заявление опубликовано на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

"Европейская Бизнес Ассоциация глубоко взволнована ситуацией, происходящей вокруг НБУ и его руководства. Так, давление на представителей НБУ является негативным сигналом для иностранных инвесторов и международных компаний, работающих в Украине, поскольку ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине", - говорится в сообщении.

В ассоциации обратили внимание, что обеспечение независимости НБУ, сохранение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста Украины должны быть прочными приоритетами власти.

"Прозрачный, стабильный и конкурентный финансовый сектор - важная составляющая экономического роста страны и сохранения ее макроэкономической стабильности. В то же время, четкая, понятная и последовательная политика способствует более высокому доверию как бизнеса, так и потенциальных инвесторов, является неотъемлемым условием, чтобы достичь амбициозной цели и развития", - подчеркнули в Ассоциации.

В ассоциации призвали не допустить отката назад начатых реформ в финансовом секторе, продолжать начатую политику и обеспечить дальнейшую независимость НБУ. Кроме того, добавили в ассоциации, чрезвычайно важна кандидатура главы Нацбанка - профессионала своего дела, целью которого будет результат и продолжение начатых реформ.

"Ведь если смотреть на прошлые годы, Национальный банк обеспечил значительное снижение инфляции, провел валютную либерализацию, исцелил банковскую систему и т.д.", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, бизнес-сообщество надеется, что власть понимает все возможные последствия отставки председателя и призывает президента Украины принять эту ситуацию под личный контроль, поскольку сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедляют инвестиционную активность и экономический рост, особенно , в кризисную ситуацию, возникшую в связи с пандемией.

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