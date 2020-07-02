"Негативный сигнал для инвесторов" Европейская Бизнес Ассоциация взволнована ситуацией вокруг НБУ
Заявление опубликовано на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.
"Европейская Бизнес Ассоциация глубоко взволнована ситуацией, происходящей вокруг НБУ и его руководства. Так, давление на представителей НБУ является негативным сигналом для иностранных инвесторов и международных компаний, работающих в Украине, поскольку ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине", - говорится в сообщении.
В ассоциации обратили внимание, что обеспечение независимости НБУ, сохранение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста Украины должны быть прочными приоритетами власти.
"Прозрачный, стабильный и конкурентный финансовый сектор - важная составляющая экономического роста страны и сохранения ее макроэкономической стабильности. В то же время, четкая, понятная и последовательная политика способствует более высокому доверию как бизнеса, так и потенциальных инвесторов, является неотъемлемым условием, чтобы достичь амбициозной цели и развития", - подчеркнули в Ассоциации.
В ассоциации призвали не допустить отката назад начатых реформ в финансовом секторе, продолжать начатую политику и обеспечить дальнейшую независимость НБУ. Кроме того, добавили в ассоциации, чрезвычайно важна кандидатура главы Нацбанка - профессионала своего дела, целью которого будет результат и продолжение начатых реформ.
"Ведь если смотреть на прошлые годы, Национальный банк обеспечил значительное снижение инфляции, провел валютную либерализацию, исцелил банковскую систему и т.д.", - отметили в пресс-службе.
Таким образом, бизнес-сообщество надеется, что власть понимает все возможные последствия отставки председателя и призывает президента Украины принять эту ситуацию под личный контроль, поскольку сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедляют инвестиционную активность и экономический рост, особенно , в кризисную ситуацию, возникшую в связи с пандемией.
- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Ранее финкомитета Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ Смолия, инициированный нардепом-"слугой" Александром Дубинским.
- Послы стран Большой семерки напомнили властям Украины о необходимости независимости Нацбанка.
- Американский банк снизил рейтинг ценных бумаг Украины из-за проекта постановления Дубинского
- 2 июля Зеленский подал в Раду проект постановления о отставку Смолия.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал представление об отставке Якова Смолия, назвав Зеленского ответственным за политическое давление на главу НБУ.
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