 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Негативный сигнал для инвесторов" Европейская Бизнес Ассоциация взволнована ситуацией вокруг НБУ

"Негативный сигнал для инвесторов" Европейская Бизнес Ассоциация взволнована ситуацией вокруг НБУ

Европейская Бизнес Ассоциация заявила об обеспокоенности заявлением главы НБУ Якова Смолия об отставке из-за политического давления на регулятор

Заявление опубликовано на сайте Европейской Бизнес Ассоциации.

"Европейская Бизнес Ассоциация глубоко взволнована ситуацией, происходящей вокруг НБУ и его руководства. Так, давление на представителей НБУ является негативным сигналом для иностранных инвесторов и международных компаний, работающих в Украине, поскольку ставит под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине", - говорится в сообщении.

В ассоциации обратили внимание, что обеспечение независимости НБУ, сохранение макроэкономической стабильности и устойчивого экономического роста Украины должны быть прочными приоритетами власти.

"Прозрачный, стабильный и конкурентный финансовый сектор - важная составляющая экономического роста страны и сохранения ее макроэкономической стабильности. В то же время, четкая, понятная и последовательная политика способствует более высокому доверию как бизнеса, так и потенциальных инвесторов, является неотъемлемым условием, чтобы достичь амбициозной цели и развития", - подчеркнули в Ассоциации.

В ассоциации призвали не допустить отката назад начатых реформ в финансовом секторе, продолжать начатую политику и обеспечить дальнейшую независимость НБУ. Кроме того, добавили в ассоциации, чрезвычайно важна кандидатура главы Нацбанка - профессионала своего дела, целью которого будет результат и продолжение начатых реформ.

"Ведь если смотреть на прошлые годы, Национальный банк обеспечил значительное снижение инфляции, провел валютную либерализацию, исцелил банковскую систему и т.д.", - отметили в пресс-службе.

Таким образом, бизнес-сообщество надеется, что власть понимает все возможные последствия отставки председателя и призывает президента Украины принять эту ситуацию под личный контроль, поскольку сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедляют инвестиционную активность и экономический рост, особенно , в кризисную ситуацию, возникшую в связи с пандемией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

2 июля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать