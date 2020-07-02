"Коронация слова" объявила победителей двадцатой Юбилейной годовщины конкурса

2 июля, 2020, 16:40

В этом году международному литературному конкурсу "Коронация слова" исполняется 20 лет

По понятным пандемическим условиям карантина запланированная церемония награждения победителей состоялась в несколько ином формате. Победителей в номинации "Романы" объявили на онлайн-церемонии, сообщает Еспрессо.TV .

Это обусловлено тем, что издатели хотят издать книги победителей ко Львовскому Форуму издателей в сентябре, на котором организаторы конкурса планируют наградить победителей всех номинаций.

Победители "Коронации слова" в номинации "Романы":

1 премия - "Оля" Ольга Салипа (Хмельницкий)

2 премия - "Живые. Вопреки" Ирина Мельниченко, Вадим Геращенко (Киев)

3 премия - "Руина" Василий Крас (Лиман, Донецкая обл.)

Диплом финалиста - "Неповторимая или городское бохо" Светлана Горбань (Веренич), Наталья Лапина (Черкассы)

Диплом финалиста - "Рефлекс медузы" Роксолана Сьома (Киев)

Диплом финалиста - "Имплантированные" Олег Колесниченко (Киев)

Диплом финалиста - "Убийственный аромат цитрусовых" Олег Бондарь (Кропивницкий)

Специальные награды:

Специальная награда от Андрея Кокотюхи "Золотой Пистоль" за Лучший криминальный роман - "Кросс в небытие" Юрий Сорока (Хмельницкий)

Специальная награда "Самое глубокое и обстоятельное исследование истории своего рода" от Леси Воронюк и Всемирного дня вышиванки - "Живые. Вопреки" Ирина Мельниченко, Вадим Геращенко (Киев)

Специальная награда от Киевского национального университета имени Тараса Шевченко за историко-патриотическое произведение - "Руина" Василий Крас (Лиман, Донецкая обл.)

- "Руина" Василий Крас (Лиман, Донецкая обл.) Специальная награда от профессора Анатолия Ткаченко "За интеллектуальный юмор" - "Зеркало с гримасами" Леонид Бондарчук (Херсон)

Специальная награда от Ассоциации развития судейского самоуправления Украины "Правосудие" - "Изнасилованная любовь" Андрей Осипов (Одесса)

Специальная награда от филиала журнала "Время и события" и Марины Олейник - "Пророчество Пушьямитры: невероятный детективный рассказ" Братья Манжос (Киев)

Специальная награда от филиала журнала "Время и события" и Марины Олейник - "Лавка продажи детей" Анна Софина (Николаев)

Специальная награда от Александра Вильчинского за лучшее произведение на военную тематику - "Саша" Данило Зозуляк (Львов)

Данило Зозуляк (Львов) Специальная награда от Александра Вильчинского за лучшее произведение на военную тематику - "За углом смерти" Василий Тибель (Ровно)

Спецотличие от Дары Корний и Тали Владмировой "Украинское современное фэнтези" - "Ветряная гора" Анна Багряна (Киев-София)

Специальная награда от Ники Никалео и Львовского женского литературного клуба за лучшее произведение о любви - "Юкрейниан Рапсоди" Ольга Лотоцкая-Колесниченко (Киев)

Специальная награда от Андрея Садового - "Шоу над пропастью" Ольга Шпак (Львов)

Специальная награда за лучшую рецензию на "коронованное" произведение от Софии Филоненко - Рецензия на книгу Елены Заржицкой "Китенок Тимка и капитан Теревенько" Ольга Репина (Днепр)

Специальная награда от Елены Осмоловской за лучшие Инклюзивные рассказы "Terra инклюзия" - "Странная Илария" Наталья Чайковская (Луцк)

Специальная награда от Елены Осмоловской за лучшие Инклюзивные рассказы "Terra инклюзия" - "Официант" Олеся Маркович (Ужгород)

Номинация короткой прозы о современном Киев и киевляная "Як тебя не любити" - "Воспоминания Подола" Наталья Гук (Киевская обл.)

Отличие "Международное признание":

Международное признание Польша - "Где мы" Наталья Зражевская (Щецин-Горловка)

Международное признание Испания - "Книги, женщины и кофе" Денис Мастеров (Малага-Запорожье)

Международное признание США - "Девушка Фея и лошадиные головы" Энирай Нарпас (Спрингфилд, Нью-Джерси)

Международное признание Франция - "Три счастливые женщины" Татьяна Жарко (Киев-Страсбург)

Татьяна Жарко (Киев-Страсбург) Международное признание Германия - "Гардарика. Тайна забытого мира" Вероника Мосевич (Дрогобыч-Гамбург)

Международное признание Нидерланды - "Летела в небе черная птица" Анна Беленькая (Чернигов-Киев-Нидерланды)

Международное признание Швейцария - "Женские фантазии" Виталий Перетятько (Цюрих)

Отличие "Выбор издателей":

Выбор издательства "Фолио" - "Лето, которого не было" Петр Лущик (Львовская обл., село Сопошин)

Выбор издательства "Фолио" - "Пока созревают папайи. Секс-тревел блог" Катя Кулик (Винница)

Выбор издательства "Кондор" - "Горизонт возрождения" Валерий Калинов (Кривой Рог)

Выбор издательства "Кондор" - "Спираль молчания" Ирина Власенко (Киев)

Выбор издательства "Клуб семейного досуга" - "Платоническая любовь" Оксения Бурлака (Киев)

Выбор издательства "Клуб семейного досуга" - "Идеальность" Юлия Кубай (Ковель)

Диплом - "Треснувшее зеркало" Олег Галетка (Кривой Рог)

Диплом - "Ничто не есть концом" Зинаида Луценко (Черкасская обл.)

Диплом - "Исповедь старого пирата" Андрей Цинцирук (Львов)

Диплом - "На седьмом небе" Наталья Доляк (Винница)

Диплом - "Ожерелье Арнаны" Наталья Девятко (Днепр)

Диплом - "Бальные танцы или парень для Марты" Любовь Видута (Львов)

Диплом - "Секреты моего ангела" Валентин Тарасов (Киев-Краматорск)

Диплом - "хода времени жизни" Мария Балицкая (Тернополь)

Диплом - "Демон Ясвир" Ольга Кийко (Полтавская обл.)

Международный литературный конкурс "Коронация слова", история успеха которого уже 20 лет, является самым престижным украинским конкурса, который в области романов, киносценариев, пьес, песенной лирики и произведений для детей открыл более 1000 новых имен.

Главная цель конкурса - поддержка новейшей украинской культуры, поиск новых имен, издание лучших романов, стимулирование и поддержка современного литературного процесса, кино и театра. И как следствие - наполнение украинского рынка полнокровной конкурентоспособной литературой, а кино и театра - качественными фильмами и пьесами.

В оценках литературоведов (например. Академика М.Жулинского, директора Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины): "Коронация слова" создала "Третью волну" в истории украинской литературы после "расстрелянного Возрождения" 1920-1930-х гг., и "шестидесятников" 1960-х гг.", "Коронация слова" - "Уникальный мультикультурный проект, которому нет аналогов в мире" (по словам Пауло Коэльо).