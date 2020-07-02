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Espreso.tvОбщество"Консультации продолжаются": Гетманцев заявил, что нового главу НБУ не назначат 3 июля

"Консультации продолжаются": Гетманцев заявил, что нового главу НБУ не назначат 3 июля

В Верховной Раде продолжаются консультации относительно назначения нового председателя Национального банка, а 3 июля вопрос еще не будут выносить на голосование

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

"Консультации продолжаются. Сегодня будут консультации, будут завтра консультации, я уверен. Завтра никто никого не будет выносить в зал. То есть неделюя есть у нас комитетская на то, чтобы провести основательные нормальные консультации и выбрать действительно профессионального человека, который может возглавить этот важнейший орган государственной власти", - сказал Гетманцев.

  • Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
  • Ранее финкомитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности председателя НБУ Смолия, инициированный нардепом-"слугой" Александром Дубинским.
  • Послы стран Большой семерки напомнили властям Украины о необходимости независимости Нацбанка.
  • Американский банк снизил рейтинг ценных бумаг Украины из-за проекта постановления Дубинского
  • 2 июля Зеленский подал в Раду проект постановления об отставке Смолия.
  • 2 июля пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал представление об отставке Якова Смолия, назвав Зеленского ответственным за политическое давление на главу НБУ.
  • Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и Комитету по вопросам экономического развития безотлагательно рассмотреть представление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.
  • Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.
  • Внеочередное заседание Верховной Рады состоится 3 июля, на нем скорее всего, рассмотрят и отставку Смолия.
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