"Консультации продолжаются": Гетманцев заявил, что нового главу НБУ не назначат 3 июля

2 июля, 2020, 18:46

В Верховной Раде продолжаются консультации относительно назначения нового председателя Национального банка, а 3 июля вопрос еще не будут выносить на голосование

Об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

"Консультации продолжаются. Сегодня будут консультации, будут завтра консультации, я уверен. Завтра никто никого не будет выносить в зал. То есть неделюя есть у нас комитетская на то, чтобы провести основательные нормальные консультации и выбрать действительно профессионального человека, который может возглавить этот важнейший орган государственной власти", - сказал Гетманцев.