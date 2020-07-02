Пытки и недостойное отношение: Верховный комиссар ООН по правам человека доложила о ситуации в оккупированном Крыму

Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя доклад, касающийся Венесуэлы, Никарагуа и оккупированного украинского Крыма, передает Радио Свобода.

"Нарушения прав человека, включая пытки и другие примеры недостойного отношения со стороны правоохранительных органов, продолжали иметь место в Крыму", - отметила Бачелет.

Верховный комиссар добавила, что во всех случаях при обоснованных жалобах в суды или правоохранительные органы в Крыму никто из нарушителей не ответил по закону. Также она обеспокоена состоянием со свободой СМИ на полуострове.

"Продолжающаяся криминализация свободы выражения в социальных сетях также вызывает обеспокоенность. На фоне того, как журналисты и работники медиа продолжают сталкиваться с вмешательством в их профессиональную деятельность, несколько общественных организаций предстали перед препятствиями в плане организации конференций, общественных обсуждений и других встреч", - сказала Бачелет.

Она подчеркнула, что Россия "не смогла соблюсти свои обязательства, как оккупационная власть в Крыму".

Бачелет также заявила о неправомерности массовой перевозки заключенных из оккупированного Крыма на территорию России, а также подвергла критике армейский призыв в российскую армию в Крыму, который осуществляется "в нарушение международного гуманитарного законодательства".

Она также призвала Украину "уменьшить страдания нынешних и бывших жителей Крыма, когда они пытаются воспользоваться банковскими услугами, регистрировать рождение или акт смерти в Украине вне Крыма".

"Мой офис будет продолжать мониторинг ситуации с правами человека в Крыму и готов к диалогу с Российской Федерация как оккупирующей страной, а также с Украиной, ради усиления защиты прав человека на полуострове и в этих странах", - отмечала Бачелет.

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