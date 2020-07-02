Президентский рейтинг: Зеленский набирает почти 35%, - опрос

2 июля, 2020, 13:55

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, проголосовали бы за Владимира Зеленского

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, проголосовали бы за Зеленского. 11,4% поддержали бы Петра Порошенко, 11,2% - Юрия Бойко, 7,2% - Юлию Тимошенко, 6,7% - Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% - не определились ", - говорится в опросе.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 24-28 июня 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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