Президентский рейтинг: Зеленский набирает почти 35%, - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
"Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 34,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, проголосовали бы за Зеленского. 11,4% поддержали бы Петра Порошенко, 11,2% - Юрия Бойко, 7,2% - Юлию Тимошенко, 6,7% - Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 4%. Еще около 15% - не определились ", - говорится в опросе.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проведен 24-28 июня 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
Читайте также
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко