Правительство уволило председателя Государственной службы по безопасности на транспорте
2 июля, 2020, 21:53
Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте Александра Погорелого
Об этом говорится в распоряжении Кабмина.
"Освободить Погорелого Александра Викторовича от должности Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.
"Укртрансбезопасность" - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через Министерство инфраструктуры. Ведомство занимается реализацией государственной политики в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте.
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