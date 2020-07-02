Правительство уволило председателя Государственной службы по безопасности на транспорте

2 июля, 2020, 21:53

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте Александра Погорелого

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

"Освободить Погорелого Александра Викторовича от должности Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

"Укртрансбезопасность" - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через Министерство инфраструктуры. Ведомство занимается реализацией государственной политики в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте.