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Espreso.tvОбществоПравительство уволило председателя Государственной службы по безопасности на транспорте

Правительство уволило председателя Государственной службы по безопасности на транспорте

Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы по безопасности на транспорте Александра Погорелого

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

"Освободить Погорелого Александра Викторовича от должности Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте в соответствии с частью первой статьи 87 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

"Укртрансбезопасность" - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого координируется правительством через Министерство инфраструктуры. Ведомство занимается реализацией государственной политики в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте.

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