Правительство уволило председателя Гослесагентства
2 июля, 2020, 20:20
Кабинет министров уволил председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого
Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 2 июля, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
"На своем заседании правительство приняло кадровое решение - уволить председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - сообщил Мокан.
Причины увольнения Заблоцкого не указаны.
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