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Espreso.tvОбществоПравительство уволило председателя Гослесагентства

Правительство уволило председателя Гослесагентства


фото: slovoidilo
Кабинет министров уволил председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого

Соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании 2 июля, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"На своем заседании правительство приняло кадровое решение - уволить председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Заблоцкого Андрея Владимировича", - сообщил Мокан.

Причины увольнения Заблоцкого не указаны.

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