Посольство США: незаконное строительство Россией Керченского моста - еще одна причина сохранения санкций против РФ
Такие действия в США называют еще одной причиной для сохранения санкций против РФ, говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.
В посольстве выразили обеспокоенность использованием Крыма Россией для проведения незаконных опросов, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Мы твердо повторяем, что Крым - это Украина. Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", - сообщили в посольстве США.
Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций. #CrimeaisUkraine- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 2, 2020
Напомним, с 25 июня по 1 июля Россия провела голосование по обнулению президентских сроков Путина, в частности, и на территории временно оккупированного ею Крыму.
МИД Украины выразил протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым представителей Европейских государств и призвал наказать организаторов незаконного голосования санкциями.
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