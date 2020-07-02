Портрет музы Пикассо выставят на аукцион, его оценочная стоимость - 6-9 млн фунтов стерлингов
Об этом говорится на сайте аукциона Sothebys.
Рисунок 1931, выполненный углем, был сделан Пикассо, когда его роман с Вальтер все еще оставался в секрете.
"Это абсолютная жемчужина, она так изысканно красива, - заявила руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby's Хелена Ньюман. - Он применил технику, которая придает невероятную интимность работе".
45-летний Пикассо влюбился в 17-летнюю Вальтер, когда заметил ее через окно Галереи Лафайет в Париже в 1927 году. По словам его внука Оливье Видмайер Пикассо, эта случайная встреча фактически возродила гений Пикассо.
Портрет Пикассо хранил до самой смерти, после чего он перешел к его сыну Бернарду. Нынешний владелец купил работу в 1986 году.
Работу, названную Femme endormie продадут на Sotheby's 28 июля. Ее оценочная стоимость - 6-9 млн фунтов стерлингов.
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