Портрет музы Пикассо выставят на аукцион, его оценочная стоимость - 6-9 млн фунтов стерлингов

2 июля, 2020, 17:30

Неизвестный портрет работы Пикассо, на котором изображена его любовница и муза Мария-Тереза Вальтер, впервые выставят на аукцион

Об этом говорится на сайте аукциона Sothebys.

Рисунок 1931, выполненный углем, был сделан Пикассо, когда его роман с Вальтер все еще оставался в секрете.

"Это абсолютная жемчужина, она так изысканно красива, - заявила руководитель отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby's Хелена Ньюман. - Он применил технику, которая придает невероятную интимность работе".

45-летний Пикассо влюбился в 17-летнюю Вальтер, когда заметил ее через окно Галереи Лафайет в Париже в 1927 году. По словам его внука Оливье Видмайер Пикассо, эта случайная встреча фактически возродила гений Пикассо.