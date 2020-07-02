Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине, - Евросоюз
Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стояно.
"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне вероятного политического давления посылает тревожный сигнал", - заявил спикер.
"Банк должен сохранять способность выполнять свою роль независимо. Подрыв этого важного института ставит под угрозу надежность и поддержку программы реформ в Украине", - добавляется в заявлении.
Спикер подчеркнул, что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, как и раньше, имеет решающее значение для будущего успеха страны.
"В последние годы Национальный банк Украины сделал смелые и необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействие устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, утраченных в случаях банковского мошенничества", - подчеркивается в заявлении.
В ЕС подчеркивают, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в проведении крайне необходимых реформ, но рассчитывают на то, что украинская власть сохранит свой уровень обязательств.
- Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
- Послы G7 заявили, что подрыв НБУ стал бы большим шагом назад и поставит под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи