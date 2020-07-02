Подрыв независимости НБУ поставит под угрозу поддержку реформ в Украине, - Евросоюз

2 июля, 2020, 17:06

Европейский Союз прокомментировал объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыва независимости Нацбанка

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стояно.

"Объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия на фоне вероятного политического давления посылает тревожный сигнал", - заявил спикер.

"Банк должен сохранять способность выполнять свою роль независимо. Подрыв этого важного института ставит под угрозу надежность и поддержку программы реформ в Украине", - добавляется в заявлении.

Спикер подчеркнул, что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, как и раньше, имеет решающее значение для будущего успеха страны.

"В последние годы Национальный банк Украины сделал смелые и необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействие устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, утраченных в случаях банковского мошенничества", - подчеркивается в заявлении.

В ЕС подчеркивают, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину в проведении крайне необходимых реформ, но рассчитывают на то, что украинская власть сохранит свой уровень обязательств.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

Послы G7 заявили, что подрыв НБУ стал бы большим шагом назад и поставит под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.