Парламент Черногории узаконил однополые браки

Об этом сообщает RTCG.

За принятие законопроекта об однополом партнерстве проголосовали 42 депутатов, пятеро были против. Документ проходил в парламенте прошлого года, но тогда не набрал необходимого большинства голосов.

Закон позволяет однополым парам в Черногории пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам, только без возможности усыновления детей.

Документ также регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.

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