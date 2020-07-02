Парламент Черногории узаконил однополые браки
2 июля, 2020, 11:10
Парламент Черногории принял "Закон о жизненном партнерстве лиц одного пола", который узаконивает однополые браки
Об этом сообщает RTCG.
За принятие законопроекта об однополом партнерстве проголосовали 42 депутатов, пятеро были против. Документ проходил в парламенте прошлого года, но тогда не набрал необходимого большинства голосов.
Закон позволяет однополым парам в Черногории пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальным парам, только без возможности усыновления детей.
Документ также регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.
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