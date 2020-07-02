Оккупанты дважды обстреляли позиции ООС у Луганского
2 июля, 2020, 17:12
2 июля российско-оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Утром вблизи Луганского оккупант дважды обстрелял украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Несмотря на относительное затишье на других участках фронта, украинские защитники не питают иллюзий, что оккупанты начали соблюдать договоренности о перемирии. Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия", - говорится в сообщении.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
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