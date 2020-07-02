Обсудят войну с РФ, ситуацию в Крыму, в Черном и Азовском морях: Кулеба 3 июля посетит Турцию
Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Министры обсудят круг тем двустороннего сотрудничества и вопросы региональной безопасности.
Отдельное внимание будет уделено процессу милитаризации Крыма, нарушениям оккупационными властями РФ прав человека на полуострове, безопасности ситуации в Азово-Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, противодействию агрессии на Донбассе.
Главы МИД уделят особое внимание развитию торговли и инвестиций между странами, сотрудничеству в энергетике, взаимодействию в сфере безопасности и обороны, перспективам завершения переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле, вопросам взаимодействия в ООН, НАТО, ОБСЕ, Совете Европы.
Кулеба проведет отдельную встречу с украинскими предпринимателями и представителями крупного турецкого бизнеса.
Он также встретится с украинской и крымскотатарской громадами Турции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
Читайте также
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
-
28 июня, 2020 Родной, независим и государственный! Язык и Конституция