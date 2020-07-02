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Espreso.tvОбществоОбсудят войну с РФ, ситуацию в Крыму, в Черном и Азовском морях: Кулеба 3 июля посетит Турцию

Обсудят войну с РФ, ситуацию в Крыму, в Черном и Азовском морях: Кулеба 3 июля посетит Турцию

3-4 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с визитом Турцию

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Министры обсудят круг тем двустороннего сотрудничества и вопросы региональной безопасности.

Отдельное внимание будет уделено процессу милитаризации Крыма, нарушениям оккупационными властями РФ прав человека на полуострове, безопасности ситуации в Азово-Черноморском регионе и на Ближнем Востоке, противодействию агрессии на Донбассе.

Главы МИД уделят особое внимание развитию торговли и инвестиций между странами, сотрудничеству в энергетике, взаимодействию в сфере безопасности и обороны, перспективам завершения переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле, вопросам взаимодействия в ООН, НАТО, ОБСЕ, Совете Европы.

Кулеба проведет отдельную встречу с украинскими предпринимателями и представителями крупного турецкого бизнеса.

Он также встретится с украинской и крымскотатарской громадами Турции.

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