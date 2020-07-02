Не будет распространяться на работу журналистов, - Ермак об идее законопроекта о наказании за прослушку
Об этом Андрей Ермак рассказал в комментарии " НВ ".
"Думаю, все понимают, что такая публикация (разговоров, - ред.) может нанести ущерб национальным интересам Украины и ухудшить отношения нашей страны с другими государствами. Любые иностранные партнеры Украины должны быть уверены, что ничего из их разговоров с украинскими лидерами не будет опубликовано", - отметил Ермак.
Глава ОПУ уточнил, что пока наработок по законопроекту нет, есть только идея. Он добавил, что перед написанием проекта закона в окружении президента Владимира Зеленского намерены проконсультироваться с экспертами.
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"Цель этой инициативы - убрать токсичность по имиджу Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И тут неважно, публикуются записи для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов. В любом случае, есть большая угроза для интересов нашей страны", - заявил Ермак.
Председатель Офиса президента добавил, что предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о преступлениях высших должностных лиц Украины, в частности коррупционных.
Также, по словам Ермака, законопроект не будет распространятся на работу журналистов и не будет представлять угрозы для свободы слова.
Напомним, тема прослушки напрямую касается и самого Андрея Ермака. 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, изложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
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