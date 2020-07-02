Напомнили об инвестициях: члены Конгресса США написали Зеленскому письмо с призывом усилить энергобезопасность Украины

2 июля, 2020, 23:08

Члены Конгресса США обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с письмом, в котором призвали интенсивно развивать возобновляемую энергетику, чтобы усилить энергетическую безопасность Украины

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на копию письма, предоставленную Американо-украинским деловой советом (USUBC).

"Пишем вам, чтобы выразить нашу решительную поддержку усилиям Украины по укреплению ее энергетической безопасности, в том числе путем развития возобновляемой энергетики. Мы призываем ваше правительство участвовать в переговорах с ключевыми участниками отрасли, чтобы гарантировать постоянные иностранные инвестиции, а также рост в этом стратегическом секторе ", - говорится в письме.

При этом американские конгрессмены напомнили об инвестициях в энергетическую отрасль Украины, в том числе более $ 2 млрд в сферу возобновляемых источников энергии, поставки американской компанией GE Wind Energy ветрогенераторов на 275 МВт и предоставление $ 600 млн на проекты возобновляемой энергетики в Украине Европейским банком реконструкции и развития, в котором США является ведущим акционером.

Кроме того, Международная финансовая корпорация по развитию пообещала предоставить $ 400 млн и страховать политические риски для проекту ветроэнергетики в Украине.

"Надеемся на сотрудничество с Украиной для расширения инвестиционных возможностей в ключевых отраслях энергетики, включая ветряную, солнечную, биотопливную, гидро- и геотермальной энергетике", - пишут американские конгрессмены.

В то же время в Конгрессе США положительно оценили привлечения Секретариата Энергетического сообщества к посредничеству с украинскими субъектами для достижения консенсуса.

"Мы советуем вам продолжать этот консенсусный подход в переговорах с инвесторами как ветровой, так и солнечной энергетики, а также субъектами промышленности, в то время как вы хотите реструктурировать законодательство, что станет основой для соответствующих инвестиций", - отмечается в письме.

Конгрессмены отмечают, что это усилило бы авторитет Украины в привлечении дальнейших прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор и в другие секторы экономики.

Письмо подписали сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе США Марси Каптур и конгрессмен Майк Куигли.

Источник фото: www.ukrinform.ua

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