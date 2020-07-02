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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине прогремел взрыв на нефтебазе, есть погибший

На Полтавщине прогремел взрыв на нефтебазе, есть погибший

В Полтавской области, в селе Соколова Балка Новосанжарского района, произошел взрыв на территории производственной базы ООО СП "Полтавская газонефтяная компания", в результате трагедии погиб работник предприятия

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В полицию Полтавщины 1 июля, около 11:50, поступила информация от медиков, что в селе Соколова Балка, Новосанжарского района, в результате взрыва вероятно огнетушителя смертельно травмирован мужчина", - говорится в сообщении.

46-летний работник предприятия получил травмы несовместимые с жизнью во время плановой перезарядки порошкового 9-литрового огнетушителя. На место происшествия прибыла скорая помощь, однако спасти мужчину не удалось.

Полицейскими по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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