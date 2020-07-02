На Одесчине уровень воды в Днестре поднялся до опасной отметки
2 июля, 2020, 16:31
Уровень воды на нижнем Днестре в Одесской области достиг опасных отметок и продолжает повышаться
Об этом сообщает пресс-служба бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.
Отмечается, что на реке Днестр возле водного поста Белгород-Днестровского уровень воды составляет 155 см над нулем поста.
"Уровень воды достиг опасной отметки, но подтопления пока не произошло благодаря защите территории насосной станции Б-Днестровского МУВГ и регулированию воды в транспортирующем канале", - говорится в сообщении.
Также поймы вдоль нижнего Днестра заполнены водой.
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