На Одесчине уровень воды в Днестре поднялся до опасной отметки

2 июля, 2020, 16:31

Уровень воды на нижнем Днестре в Одесской области достиг опасных отметок и продолжает повышаться

Об этом сообщает пресс-служба бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная.

Отмечается, что на реке Днестр возле водного поста Белгород-Днестровского уровень воды составляет 155 см над нулем поста.

"Уровень воды достиг опасной отметки, но подтопления пока не произошло благодаря защите территории насосной станции Б-Днестровского МУВГ и регулированию воды в транспортирующем канале", - говорится в сообщении.

Также поймы вдоль нижнего Днестра заполнены водой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb