МИД Украины в ОБСЕ предоставил факты о российском гражданстве "омбудсмена ДНР"
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.
"Мы продолжаем предоставлять делегациям государств-участников ОБСЕ информацию о высокопоставленных чиновниках и гражданах РФ, занимающих официальные должности в российских оккупационных администрациях на Донбассе. На этот раз мы проинформировали о так называемом омбудсмене "ДНР" Дарье Морозовой", - отметил Лоссовский.
Делегация сообщила, что "уполномоченный по правам человека" в "ДНР", которая привлечена к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, имеет гражданство РФ и в дальнейшем планирует жить в Москве, где она уже имеет недвижимость.
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