МИД Украины в ОБСЕ предоставил факты о российском гражданстве "омбудсмена ДНР"

2 июля, 2020, 20:18

Украинская делегация во время онлайн-заседания Форума ОБСЕ 2 июля привлекла внимание миссий стран к факту наличия гражданства РФ у "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

"Мы продолжаем предоставлять делегациям государств-участников ОБСЕ информацию о высокопоставленных чиновниках и гражданах РФ, занимающих официальные должности в российских оккупационных администрациях на Донбассе. На этот раз мы проинформировали о так называемом омбудсмене "ДНР" Дарье Морозовой", - отметил Лоссовский.

Делегация сообщила, что "уполномоченный по правам человека" в "ДНР", которая привлечена к переговорам в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, имеет гражданство РФ и в дальнейшем планирует жить в Москве, где она уже имеет недвижимость.